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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 18:44 BJT

〔全球金融〕日本尚未决定向国际货币基金组织贡献金额--消息人士

路透东京2月23日电---一名资深政府官员周四表示,日本政府尚未决定向国际货币基金组织(IMF)出资的金额,否认媒体报导称日本将提供500亿美元以对抗欧洲债务危机.

"日本尚未就可能的出资金额做出任何决定."该政府消息人士在被问及有关朝日新闻报导时向路透表示."还没有任何一国做出贡献金额的决定."

朝日新闻报导提及的500亿美元,与IMF的5,810亿美元危机放贷基金--新借款安排(NAB)料将退还给日本的金额相当.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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