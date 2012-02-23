〔加拿大股市〕收在近六个月最高水准,油价大涨带动油气类股跳升

路透多伦多2月23日电---加拿大股市周四收在近六个月最高水准,因油价大涨带动油气类股跳升,且令人鼓舞的美国就业数据抵销欧元区经济悲观前景的影响.
大盘10大类股中多数收高,油气类股跳升1%,此前以欧元计价的布兰特原油触及记录高点,因伊朗和西方间紧张形势升温.
Suncor Energy (SU.TO)上涨2.2%,报36.39加元. Pacific Rubiales PRE.TO劲扬7.8%,报29.44加元,因加拿大皇家银行调高其评等.
"加拿大这儿非常有利,因为目前正处於能源类最好的季节."CIBC World Markets市场技术分析师Sid Mokhtari称.
油气类股今年以来已上涨逾7%,Mokhtari表示3月和4月通常是一年中这类股涨势最好的时候.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高30.02点或0.2%,报12,731.28点,为2011年8月31日以来最高收位.
涨势受到美国经济数据的支撑.美国一周初请失业金人数持平,仍处於2007-09年经济衰退初期以来的最低水平.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
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