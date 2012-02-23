〔加拿大股市〕收在近六个月最高水准,油价大涨带动油气类股跳升

更新版 1-台湾金融：一年期定存单加权平均得标利率0.521%，高标为0.538%

(新增高标利率与交易员评论) 路透台北3月3日 - 台湾央行周五公布，今日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.521 %，符合市场预估区间0.50-0.53%，较前次标售均标低0.3个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.538%，较上次高标0.545%走低0.7个基点。 “这次标的时间跟上次离很近，所以利率没什么变化。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,600亿台币，投标倍数为2.13倍，前次则是2.14倍。 路透周四调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%，大区间则落在0.50 -0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合于市场预估区间0.5 2-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,0