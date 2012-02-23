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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 06:52 BJT

《综述》美国上周初请失业金人数持平於四年低点,暗示劳动市场正复原

* 美国上周初请失业金人数持稳在35.1万人

* 数据接近衰退前水准

* 美国12月房屋价格上扬0.7%

记者 Jason Lange 编译 王冠中/梁睿雪

路透华盛顿2月23日电---美国上周初请失业金人数维持在2007-2009年衰退初期以来的最低水准,暗示受创的劳动市场正在复原.

劳工部周四公布,2月18日当周初请失业金人数为35.1万人,持平於前一周水准.[ID:nCN1408036]

数据显示,持续已久的大量裁员周期已接近尾声,为增加雇员铺好了路.

"从创造就业的角度来看,经济正在复原,"纽约Federated Investors的Phil Orlando说.

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