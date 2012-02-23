〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数回升,因海岬型船费率走坚

路透2月23日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四回升,止住此前连六日的跌势,因海岬型船费率走坚.

波罗的海乾散货运价指数回升2点或0.28%,至706点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

海岬型船舶平均获利增至5,379美元,然而今年以来获利仍已下降80%.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石货运占去海岬型船舶海运运量约三分之一,经纪商表示,其价格走势仍是乾散货市场的关键因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下挫2.53%,该型船舶日平均获利降至6,801美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.今年以来巴拿马型船的获利已挫低48%.

"巴拿马型船继续逆转上月的涨势,因船只供应过剩,足以满足大西洋货运需求.需求和定运活动欠佳继续限制市场复苏."RS Platou Markets分析师Frode Morkedal在报告中称.(完)