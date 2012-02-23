〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数回升,因海岬型船费率走坚

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月23日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四回升,止住此前连六日的跌势,因海岬型船费率走坚.
波罗的海乾散货运价指数回升2点或0.28%,至706点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
海岬型船舶平均获利增至5,379美元,然而今年以来获利仍已下降80%.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
铁矿石货运占去海岬型船舶海运运量约三分之一,经纪商表示,其价格走势仍是乾散货市场的关键因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下挫2.53%,该型船舶日平均获利降至6,801美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.今年以来巴拿马型船的获利已挫低48%.
"巴拿马型船继续逆转上月的涨势,因船只供应过剩,足以满足大西洋货运需求.需求和定运活动欠佳继续限制市场复苏."RS Platou Markets分析师Frode Morkedal在报告中称.(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。