〔美国股市〕ADR收高,受欧系银行股涨势提振

路透纽约2月23日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四收涨,投资人欢迎欧系银行的财报结果,且美国数据显示就业市场仍在好转.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR上涨0.6%,标准普尔500指数.SPX则收高0.4%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR升0.9%.

英国富时100指数.FTSE收高21.34点或0.%,报5,937.89点.银行股领升,此前苏格兰皇家银行公布业绩[ID:nCN1407454].美国上市的苏皇ADR(RBS.N)劲扬5.4%.

Lloyds Banking Group的ADR(LYG.N)也上涨,升4.6%至2.27美元,该公司财报将於周五公布.

亚洲企业ADR指数.BKAS跌0.1%.拉丁美洲ADR指数.BKLA上涨0.2%.

能源股涨幅居前,此前布兰特原油连涨四日,触及九个月新高,以欧元计价的布兰特原油期货周四则触及纪录高位.

法国石油公司道达尔的ADR(TOT.N)涨1.6%至56.12美元.BP PCL的ADR(BP.N)升0.9%至47.27美元.(完)

--编译 张若琪;审校 侯向明

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