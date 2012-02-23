〔美国股市〕ADR收高,受欧系银行股涨势提振

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约2月23日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四收涨,投资人欢迎欧系银行的财报结果,且美国数据显示就业市场仍在好转.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR上涨0.6%,标准普尔500指数.SPX则收高0.4%.
欧洲企业ADR指数.BKEUR升0.9%.
英国富时100指数.FTSE收高21.34点或0.%,报5,937.89点.银行股领升,此前苏格兰皇家银行公布业绩[ID:nCN1407454].美国上市的苏皇ADR(RBS.N)劲扬5.4%.
Lloyds Banking Group的ADR(LYG.N)也上涨,升4.6%至2.27美元,该公司财报将於周五公布.
亚洲企业ADR指数.BKAS跌0.1%.拉丁美洲ADR指数.BKLA上涨0.2%.
能源股涨幅居前,此前布兰特原油连涨四日,触及九个月新高,以欧元计价的布兰特原油期货周四则触及纪录高位.
法国石油公司道达尔的ADR(TOT.N)涨1.6%至56.12美元.BP PCL的ADR(BP.N)升0.9%至47.27美元.(完)
--编译 张若琪;审校 侯向明
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。