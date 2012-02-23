全球外汇市场2月24日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月23日(四)

2350 - 日本1月企业服务价格指数

2月24日(五)

-- - 日本内阁会议,会後由日本财务大臣安住淳举行记者会

-- - 德国国会预算委员会准备国会表决案

0700 - 德国第四季国内生产总值(GDP)

0745 - 法国2月消费者信心指数

0800 - 瑞典宏观审慎合作监督委员会会议

0900 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在奥地利会见记者

0900 - 意大利12月零售销售

0930 - 英国第四季GDP修正值

1000 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak在斯德哥尔摩一场活动中以经济情势为题发表演说,出席方包括贝莱德、富达及Franklin Templeton等金融业者

1455 - 路透/密西根大学2月美国消费者信心指数终值

1500 - 美国1月新屋销售年率

1500 - 加拿大央行总裁卡尼在纽约发表演讲

1530 - 美国ECRI一周领先指标

1545 - 旧金山联储银行总裁威廉姆斯(John Williams)出席芝加哥大学布斯商学院举办的"全球市场倡议"2012年美国货币政策论坛,并参与"房地产货币政策和复苏"2012年度报告讨论.

1600 - 西班牙财长Luis de Guindos在华盛顿发表演讲

1635 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德出席芝加哥大学布斯商学院举办的"全球市场倡议"2012年美国货币政策论坛,并参与"房地产货币政策和复苏"2012年度报告讨论

1715 - 美国财政部负责经济政策的助理财长Janice Eberly在"住房与金融公共政策中的女性"午餐会上讲话,内容关於财政部针对目前经济状况采取的措施

1800 - 美国财政部负责金融稳定的助理财长Tim Massad在佛州坦帕湾发表演讲

1830 - 费城联储银行总裁普洛瑟和纽约联储银行总裁杜德利出席芝加哥大学布斯商学院举办的"全球市场倡议"2012年美国货币政策论坛,参与财政挑战小组讨论

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

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