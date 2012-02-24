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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 08:11 BJT

〔离岸人民币〕法国阿尔斯通已聘请银行经办首支点心债发行事宜--IFR

路透2月24日电---据汤森路透旗下IFR报导，法国发电和轨道交通基础设施领域的领先企业阿尔斯通（Alstom）(ALSO.PA)已聘请汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)经办其首支点心债发行事宜。

固定收益投资者推介会将陆续于香港和新加坡展开，并将根据市况决定是否随後发行离岸人民币债券。

阿尔斯通拥有Baa2／BBB（穆迪／标普）评级，这将是首家进入该市场的法国能源类企业。(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 林高丽

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