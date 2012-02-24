〔离岸人民币〕法国阿尔斯通已聘请银行经办首支点心债发行事宜--IFR

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透2月24日电---据汤森路透旗下IFR报导，法国发电和轨道交通基础设施领域的领先企业阿尔斯通（Alstom）(ALSO.PA)已聘请汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)经办其首支点心债发行事宜。
固定收益投资者推介会将陆续于香港和新加坡展开，并将根据市况决定是否随後发行离岸人民币债券。
阿尔斯通拥有Baa2／BBB（穆迪／标普）评级，这将是首家进入该市场的法国能源类企业。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 林高丽
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。