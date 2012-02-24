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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 11:30 BJT

〔离岸人民币〕三井物产和三菱日联租赁正发行点心债--IFR

路透2月24日电---据汤森路透旗下IFR报导,日本大型贸易公司三井物产(8031.T)正在市场销售其首笔点心债,该五年期债券参考利率区间为4.25%-4.5%,规模传闻在5亿人民币.

汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)担任该笔债券的独家簿记管理人.三井物产母公司的评级为A+/A2(标普/穆迪).

另一家日本公司三菱日联租赁亦正发行3亿元三年期点心债,利率指导区间为3.75-4%.

法巴、花旗(C.N)和摩根士丹利(MS.N)负责该笔债券发行.(完)

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--整理 陈敏/杨淑祯; 审校 黄凯

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