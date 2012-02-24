《台湾报摘》--工商时报2月24日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
* 头版头条:
--金管会昨日称,第二回年金生命表自今年7月1日起实施,由於国人平均寿险延长、年金给付风险提高,保险局试算,届时投年金险,以40-80岁为例,男性保费可能调涨7-20%,女性保费则因平均余命长於男性,将提高8-24%.
* 其他:
--观光局长赖瑟珍昨日证实,陆客自由行新增试点城市後,每天来台人数确定从500名配额增加至1,000人,未来将配合增加试点城市同步启动.
--布局参股大陆,龙头银行台银启动增资250亿台币.台银昨日召开董事会,决议由资本公积提拨250亿增资,增资後资本额将由700亿扩大到950亿台币,未来台银若要至大陆参股,可因此新增100亿的转投资额度.
--F-金可挟着转投资海昌隐型眼镜在大陆市占率第一气势挂牌上柜,去年每股净利创下高达9.9台币,上柜价格约在180-200台币间,且今年仍维持三成以上成长动能.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。