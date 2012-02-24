《台湾报摘》--工商时报2月24日

* 头版头条:

--金管会昨日称,第二回年金生命表自今年7月1日起实施,由於国人平均寿险延长、年金给付风险提高,保险局试算,届时投年金险,以40-80岁为例,男性保费可能调涨7-20%,女性保费则因平均余命长於男性,将提高8-24%.

* 其他:

--观光局长赖瑟珍昨日证实,陆客自由行新增试点城市後,每天来台人数确定从500名配额增加至1,000人,未来将配合增加试点城市同步启动.

--布局参股大陆,龙头银行台银启动增资250亿台币.台银昨日召开董事会,决议由资本公积提拨250亿增资,增资後资本额将由700亿扩大到950亿台币,未来台银若要至大陆参股,可因此新增100亿的转投资额度.

--F-金可挟着转投资海昌隐型眼镜在大陆市占率第一气势挂牌上柜,去年每股净利创下高达9.9台币,上柜价格约在180-200台币间,且今年仍维持三成以上成长动能.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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