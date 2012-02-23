《美债周五展望》七年期公债标售需求旺盛,带动公债价格上涨

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 290亿美元七年期公债标售中,市场需求旺盛

* 七年期公债有大量直接投标

* 新的买需及空头回补拉低10年期公债收益率跌至2%以下

* 希腊和中东情势忧虑似乎压低公债收益率

路透纽约2月23日电---美国公债价格周四上涨,因在290亿美元七年期公债标售中,竞标激烈,引发债市的广泛买盘,使指标公债收益率低於2%.

标售後,美国公债扳回稍早跌幅,此次标售是本周990亿美元公债供应的最後一部分.七年期公债标售吸引的投资者和直接投标者需求是三年前该券种再度推出以来最强劲的.

"当有如此良好需求时,人们就会投以关注,"Wells Fargo Advisors固定收益首席策略师Brian Rehling称.

公债标售中意外强劲的投标迫使一些交易商在公开市场买入公债.

市场好转使公债处於年初迄今建立的交易区间中.

指标10年期公债US10YT=RR价格涨5/32,收益率报1.98%,较周三尾盘低近2个基点.稍早价格下跌13/32,收益率约报2.05%.

30年期公债价格US30YT=RR涨11/32,稍早最多下跌25/32,收益率尾盘报3.13%,盘中交投区间介於3.11%至3.19%.

早盘多数时间公债价格大多下跌,因交易商为公债标售预留空间,尽管人们担心希腊将苦於满足新救助方案需求料将使公债收益率处於较窄区间.

希腊议会周四批准民间债权人换债,换债将於周五开始,旨在减记希腊1,000亿欧元债务.

"目前尚未尘埃落定,"佛罗里达州SunTrust Private Wealth Management固定收益策略师Andrew Richman称,该公司管理着大约130亿美元债券.

投资者亦担心中东的局势动荡,担心该地区紧张气氛加剧将导致石油短缺,从而扰乱全球经济.

"美国公债能够对冲中东动荡的局势,"Richman称.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货CLc1结算价涨1.55美元,或1.46%,报每桶107.83美元.

分析师称,地缘政治的不确定性以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)的卖短买长(扭转操作,twist operation),应带动市场对美国公债的避险买盘,短期内使指标公债收益率接近2%.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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