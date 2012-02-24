〔EIA库存周报〕美国原油库存增幅超预期,油品平均需求降至近15年低位

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

02/17/12 较上周 较上年 02/17/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 341.4 3.6 -4.4 340.7 1.6 -6.0

馏分油 143.4 0.6 -15.6 143.5 -0.2 -16.4

汽油 231.7 0.3 -7.7 231.5 -0.6 -6.8

取暖油 30.8 0.2 -11.3 30.4 -0.1 -8.8

新配方(RFG)汽油 0.5 0.0 -0.3 0.5 0.0 -0.5

煤油型航空燃料 42.9 1.3 3.2 43.2 1.2 2.8

原油日加工量 14.8 0.3 1.6 14.9 0.2 1.4

炼厂产能利用率(%)86.6 +2.9 +8.5 85.5 +1.5 +6.1

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.1 -0.3 -1.3

* 美国油品平均需求降至1997年4月以来最低

* 油品库存减少,即便炼厂产能利用率上升

* 美国原油库存增幅高於预期

* 库欣库存减少31.5万桶

路透纽约2月23日电---美国能源资料协会(EIA)周四数据显示,上周美国炼制油品需求降至近15年最低水准,因原油库存增加.

以四周均值衡量的美国油品总需求上周较上年同期减少6.7%至每日1,805万桶,为1997年4月以来最低,暗示在持久的经济低迷和高油价背景下,美国驾车者对燃料的使用减少.

在2月17日止的四周,汽油四周平均需求同比减少6.1%,包括取暖油和柴油在内的馏分油四周平均需求同比下降5.9%.

数据显示,上周美国原油库存增加163万桶,至3.4071亿桶,为2011年9月以来最高.路透调查的分析师原本预估为增加50万桶.

美国原油日进口量上升35万桶,至905万桶.炼厂产能利用率上升1.5个百分点至85.5%.

馏分油库存小幅减少20.8万桶至1.4351亿桶.分析师原本预估的降幅较大,为140万桶.

汽油库存下降64.9万桶,至2.3153亿桶.分析师原本预估为减少10万桶.

"报告偏空,因为原油进口反弹,炼厂产能利用率上升且持续观察到炼油品需求下滑."对冲基金Again Capital的John Kilduff指出."消费者对汽油价格上升产生抗拒,只会进一步助长挑战的需求环境."

MasterCard数据显示,上周美国每加仑汽油价格为3.53美元,较前一周增加0.03美元,较上年同期升逾12%.

美国原油期货合约交割地--库欣的库存减少31.5万桶至3,217万桶.

美国石油协会(API)周三公布的报告显示,上周美国原油库存上升360万桶,汽油和馏分油库存分别为增加31.4万桶和增加63万桶.[ID:n](完)