〔EIA库存周报〕美国原油库存增幅超预期,油品平均需求降至近15年低位

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
02/17/12 较上周 较上年 02/17/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 341.4 3.6 -4.4 340.7 1.6 -6.0
馏分油 143.4 0.6 -15.6 143.5 -0.2 -16.4
汽油 231.7 0.3 -7.7 231.5 -0.6 -6.8
取暖油 30.8 0.2 -11.3 30.4 -0.1 -8.8
新配方(RFG)汽油 0.5 0.0 -0.3 0.5 0.0 -0.5
煤油型航空燃料 42.9 1.3 3.2 43.2 1.2 2.8
原油日加工量 14.8 0.3 1.6 14.9 0.2 1.4
炼厂产能利用率(%)86.6 +2.9 +8.5 85.5 +1.5 +6.1
油品供应
(四周移动平均) -----------------18.1 -0.3 -1.3
* 美国油品平均需求降至1997年4月以来最低
* 油品库存减少,即便炼厂产能利用率上升
* 美国原油库存增幅高於预期
* 库欣库存减少31.5万桶
路透纽约2月23日电---美国能源资料协会(EIA)周四数据显示,上周美国炼制油品需求降至近15年最低水准,因原油库存增加.
以四周均值衡量的美国油品总需求上周较上年同期减少6.7%至每日1,805万桶,为1997年4月以来最低,暗示在持久的经济低迷和高油价背景下,美国驾车者对燃料的使用减少.
在2月17日止的四周,汽油四周平均需求同比减少6.1%,包括取暖油和柴油在内的馏分油四周平均需求同比下降5.9%.
数据显示,上周美国原油库存增加163万桶,至3.4071亿桶,为2011年9月以来最高.路透调查的分析师原本预估为增加50万桶.
美国原油日进口量上升35万桶,至905万桶.炼厂产能利用率上升1.5个百分点至85.5%.
馏分油库存小幅减少20.8万桶至1.4351亿桶.分析师原本预估的降幅较大,为140万桶.
汽油库存下降64.9万桶,至2.3153亿桶.分析师原本预估为减少10万桶.
"报告偏空,因为原油进口反弹,炼厂产能利用率上升且持续观察到炼油品需求下滑."对冲基金Again Capital的John Kilduff指出."消费者对汽油价格上升产生抗拒,只会进一步助长挑战的需求环境."
MasterCard数据显示,上周美国每加仑汽油价格为3.53美元,较前一周增加0.03美元,较上年同期升逾12%.
美国原油期货合约交割地--库欣的库存减少31.5万桶至3,217万桶.
美国石油协会(API)周三公布的报告显示,上周美国原油库存上升360万桶,汽油和馏分油库存分别为增加31.4万桶和增加63万桶.[ID:n](完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
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