〔美国个股〕苹果给予股东对董事人选更大的同意权,并考虑将现金派息

路透加州库比蒂诺2月23日电---苹果(AAPL.O)周四同意让股东在该公司指派董事会成员方面有更大的同意权.这是投资人及企业治理维权人士长久以来对苹果的要求.

另外,苹果执行长库克(Tim Cook)也重申,他一直"非常认真思考"投资人的要求--把该公司所持的980亿美元现金及证券的一部分拿来派发股息.

苹果在库比蒂诺的股东年会中,终於同意美国加州公职人员退休基金(Calpers)及其他大股东的提议,同意董事会人选若未面临任何竞争对手时,必须先取得多数股东同意才能被选进董事会.

苹果说,未能取得多数股东同意的董事将自动请辞.

本次股东年会举行之前数日,苹果股价刚创下新高526.29美元,以4,500亿市值更加稳坐美国最有价值企业宝座.

部分分析师认为,预料苹果下月将推出最新款iPad,届时股价料将再创新高.(完)