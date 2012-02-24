〔美国个股〕苹果给予股东对董事人选更大的同意权,并考虑将现金派息

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透加州库比蒂诺2月23日电---苹果(AAPL.O)周四同意让股东在该公司指派董事会成员方面有更大的同意权.这是投资人及企业治理维权人士长久以来对苹果的要求.
另外,苹果执行长库克(Tim Cook)也重申,他一直"非常认真思考"投资人的要求--把该公司所持的980亿美元现金及证券的一部分拿来派发股息.
苹果在库比蒂诺的股东年会中,终於同意美国加州公职人员退休基金(Calpers)及其他大股东的提议,同意董事会人选若未面临任何竞争对手时,必须先取得多数股东同意才能被选进董事会.
苹果说,未能取得多数股东同意的董事将自动请辞.
本次股东年会举行之前数日,苹果股价刚创下新高526.29美元,以4,500亿市值更加稳坐美国最有价值企业宝座.
部分分析师认为,预料苹果下月将推出最新款iPad,届时股价料将再创新高.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
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