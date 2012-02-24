《台湾报摘》--经济日报2月24日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
* 头版头条:
--行政院长陈冲今日将率内阁阁员赴立法院进行口头施政报告并备询.陈冲将宣示推动温室气体减量法及能源税法完成立法,促进温室气体减量,提高能源使用效率,落实节能减碳.
* 其他:
--第一金控(2892.TW)昨日举行业绩说明会,副总经理兼发言人洪新湜宣示,第一金未来在金融整并上不会缺席,将扮演整并的主导者.若能并购证券对扩张金控版图最有帮助,也希望并购银行,有好的标的都不会放弃.
--王品2727.TWO办理上市前公开承销申购,截止昨天为止,投资人参与抽签的超额认购倍数已达233倍,冻结资金高达415亿台币,因此将提高公开申购比率至最高级距的60%.
--由於需求持续低迷,市场传出,第二代行动通讯(2G)手机晶片市场出现降价压力,由中国大陆厂商带头杀价清库存,晶片设计龙头联发科(2454.TW)正评估3月是否跟进,对於营收和毛利率的影响仍待观察.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 林高丽
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。