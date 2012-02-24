《台湾报摘》--经济日报2月24日

* 头版头条:

--行政院长陈冲今日将率内阁阁员赴立法院进行口头施政报告并备询.陈冲将宣示推动温室气体减量法及能源税法完成立法,促进温室气体减量,提高能源使用效率,落实节能减碳.

* 其他:

--第一金控(2892.TW)昨日举行业绩说明会,副总经理兼发言人洪新湜宣示,第一金未来在金融整并上不会缺席,将扮演整并的主导者.若能并购证券对扩张金控版图最有帮助,也希望并购银行,有好的标的都不会放弃.

--王品2727.TWO办理上市前公开承销申购,截止昨天为止,投资人参与抽签的超额认购倍数已达233倍,冻结资金高达415亿台币,因此将提高公开申购比率至最高级距的60%.

--由於需求持续低迷,市场传出,第二代行动通讯(2G)手机晶片市场出现降价压力,由中国大陆厂商带头杀价清库存,晶片设计龙头联发科(2454.TW)正评估3月是否跟进,对於营收和毛利率的影响仍待观察.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 林高丽

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