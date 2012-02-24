〔日本数据〕1月企业服务价格指数较上年同期下降0.2%,较前月减0.6%

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透东京2月24日电---日本央行周五公布,1月企业服务价格指数(CSPI)较上年同期下降0.2%,较前月减0.6%.
以下为数据细目,单位为百分比(前值可能已修正):
整体CSPI 1月 12月 11月 1月指数
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较上年同期 -0.2 +0.1 -0.1 95.8
较前月 -0.6 0.0 -0.1 ---
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*表修正
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--编译 张若琪;审校 王丽鑫
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。