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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 08:13 BJT

〔日本数据〕1月企业服务价格指数较上年同期下降0.2%,较前月减0.6%

路透东京2月24日电---日本央行周五公布,1月企业服务价格指数(CSPI)较上年同期下降0.2%,较前月减0.6%.

以下为数据细目,单位为百分比(前值可能已修正):

整体CSPI 1月 12月 11月 1月指数

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较上年同期 -0.2 +0.1 -0.1 95.8

较前月 -0.6 0.0 -0.1 ---

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*表修正

参看相关细节,可点选日本央行网址(here).

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完)

--编译 张若琪;审校 王丽鑫

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