〔全球汇市〕债务危机可能提升欧元的储备地位--摩根士丹利

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透纽约2月23日电---摩根士丹利美国外汇策略主管Gabriel de Kock周四表示,若欧元区债务危机促使欧洲领导人接受发行欧洲共同债券,欧元可能会成为更为广泛使用的储备货币.
de Kock在一项讨论美元未来的会议上表示,欧洲共同债券将是美债市场的替代选择,也让各国政府更容易将部分储备置放於欧元资产.
"如果你同意我对於这次危机只有在发行共同债券下才能解决的看法,不得不假设我们可能会见到储备经理人面临一个规模、流动性及整合度都和美债市场相当的欧债市场,"de Kock说.
de Kock表示,美元可能会维持民间金融交易主要货币的角色,但在全球外汇储备中的份额可能减少.
"我对美元感到担忧的原因是,美国财政政策看来是处於非常难以补救的轨道上,"他说.
de Kock指出,欧元在民间外汇交易中的份额可能不会增加多少,且会局限在地区内,并因欧元区成长放缓而受限.
他表示,中国人民币的商业运用则可能在未来几年大幅增加.段)但他说人民币在短期内不太可能成为主要储备货币,因这会和中国出口导向的经济成长模式相冲突.
de Kock称,人民币"将在民间部门交易货币中扮演更重要的角色,但作为国际储备货币,在可预见的未来内,其角色很可能仍微不足道."(完)
--编译 王冠中;审校 孙茉莉
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。