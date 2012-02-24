《全球主要国家债券发行预告》--2月24日-3月2日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透2月24日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
2/24 意大利 20-30亿欧元 2014年1月31日到期的CTZ债券
2/24 意大利 10-15亿欧元 2016年9月15日到期的BTPei债券,票息2.10%
及2019年9月15日到期的BTPei债券,票息2.35%
2/24 英国 国库券
2/27 意大利 87.5亿欧元 2012年8月31日到期的184天期BOT债券
2/27 意大利 35.0亿欧元 2012年12月20日到期的295天期弹性BOT债券
2/27 1630 美国 13周期及26周期国库券
2/27 0700 德国 30亿欧元 2013年2月27日到期的Bubill债券
2/27 法国 BTF国库券
2/28 0130 日本 两年期公债
2/28 意大利 中长期债券
2/28 1630 美国 四周期国库券
2/28 加拿大 74亿加元 2012年5月10日到期的98天期国库券
28亿加元 2012年7月19日到期的168天期国库券
28亿加元 2013年1月17日到期的350天期国库券
2/29 0120 日本 三个月期贴现国库券
2/29 加拿大 两年期公债
2/29 0700 德国 40亿欧元 2022年1月4日到期的10年期公债,票息2.0%
3/01 英国 27.5亿英镑 2022年到期的公债,票息4.00%
3/01 法国 OAT公债
3/01 西班牙 政府公债
3/02 英国 国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
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