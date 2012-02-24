〔美股业绩〕AIG第四季获利巨大轻胜华尔街预期,受益於税项优惠(更新版)

(新增细节)

* 第四季营业利润合每股0.82美元,华尔街预估为0.63美元

* 未来几年可能不需支付所得税

* 股价盘後上涨约6%

路透2月23日电---金融危机期间受到美国政府救援的美国国际集团(AIG)(AIG.N)公布,第四季获利198亿美元,此前公司采取一项会计变动,允许财报中计入一项数额庞大的一次性项目.

这意味着未来几年里,AIG都不用为数以百亿美元计的收入缴税,得益於金融危机期间亏损带来的免税部分.AIG股价受到提振,盘後涨约6%.

AIG第三季曾表示,第四季业绩将决定是否会释出递延税资产计价备抵.

由於预计未来几年稳定获利的可能性较高,该公司对该季释出了多数备抵金额--将近177亿美元.

部分与寿险业务相关的备抵项目并未释出,这表明未来获利并不确定.不过,该项目未来仍有可能释出,从而进一步增加AIG获利.

投资者的关键问题是递延税资产的未来状况.部分分析师暗示,这些资产的价值最高占到AIG股价的五分之一.AIG最大的非政府股东--基金经理Bruce Berkowitz曾表示,这部分资产的价值被市场低估.

该公司股价在常规交易时段收高1.16%,报27.99美元,盘後进一步涨至29.70美元,根据盘後价格,美国财政部所持77%的AIG股份已经实现收益.

政府尚无出售剩余股份的时间表.

**净利蹿升**

AIG第四季净利为198亿美元,合每股盈余(EPS)为10.43美元,上年同期分别为111.8亿美元和16.60美元.

该公司营业利润为每股0.82美元.汤森路透采访分析师得到的预估均值为0.63美元.

该季AIG的全球财产险部门Chartis扭亏为盈,获利3.48亿美元,尽管泰国洪灾带来3.68亿美元损失.AIG称,该部门定价更强,且保费随消费者业务增多而上升.

友邦保险(AIA)(1299.HK)股价上涨亦提振AIG第四季获利,计入10亿美元证券增值收益.(完)