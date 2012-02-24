《台湾重要政经日程》--2月24日-12月31日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
==================今日重要政经消息======================
2/24(五)
--14:30 华硕(2357.TW)第四季业绩说明会.
--16:10 央行公布1月M2货币总计数,去年12月货币总计数M2年增率为5.01%.
==================近期重要政经消息======================
2/27(一)
--金融市场调整休市一日,因应2月28日(周二)和平纪念日
2/29(三)
--16:00 经建会公布1月领先指标,上月上升0.5%.
3/3(六)
--金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易.
--12:30 央行标售10年101/5期公债,金额400亿台币,7日交割.
3/5(一)
--16:00 主计处公布2月消费者物价指数(CPI),1月较上年同期成长2.37%.
--16:00 央行公布至2月底外汇存底,1月底为3,903.04亿美元.
3/7(三)
--16:00 财政部公布2月进出口,1月出口金额较上年同期衰退16.8%,进口则较上年同期衰退11.9%.
3/13(二)
--12:30 央行标售20年101/乙一期公债,金额400亿台币,16日交割.
3/20(二)
--16:00 经济部公布2月外销订单,1月外销订单较上年同期衰退8.63%.
3/22(四)
--16:00 主计处公布2月季调失业率,1月经季节调整後失业率为4.19%.
3/23(五)
*--16:00 经济部公布2月工业生产,1月工业生产较上年同期衰退16.46%.
4/4(三)
--金融市场因清明节及儿童节休市一天
5/1(二)
--金融市场因劳动节休市一天
5/21(一)
--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。