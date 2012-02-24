〔半导体产业〕美商Global Foundries将接手台湾茂德--报载

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透台北2月24日电---台湾电子时报周五报导,全球第三大晶圆代工厂--美商Global Foundries将接手台湾动态随机存取记忆体厂商--茂德5387.TWO,范围涵盖茂德中科12寸晶圆厂及打折後的债务额度,有业者预估成交价在200-300亿台币.
报导引述半导体业者说法称,Global Foundries已初步与茂德及债权银行达成协议,虽然之前一直传出债权银行对570亿台币债务的一半以债作股不同意,但结果应与此差距不远.
电子时报称,未来若Global Foundries全面接手茂德,此举将有助於摆脱韩国三星电子(005930.KS)的纠缠,并进而与台积电(2330.TW)、联电(2303.TW)争抢订单.
路透尚无法立即联系上茂德发表相关评论.
路透此前报导,根据银行业人士透露,除了Global Foundry之外,本地厂商联电(2303.TW)也可能是潜在的买家之一.
茂德股票已暂停交易,并将於3月26日除牌.(完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。