〔半导体产业〕美商Global Foundries将接手台湾茂德--报载

路透台北2月24日电---台湾电子时报周五报导,全球第三大晶圆代工厂--美商Global Foundries将接手台湾动态随机存取记忆体厂商--茂德5387.TWO,范围涵盖茂德中科12寸晶圆厂及打折後的债务额度,有业者预估成交价在200-300亿台币.

报导引述半导体业者说法称,Global Foundries已初步与茂德及债权银行达成协议,虽然之前一直传出债权银行对570亿台币债务的一半以债作股不同意,但结果应与此差距不远.

电子时报称,未来若Global Foundries全面接手茂德,此举将有助於摆脱韩国三星电子(005930.KS)的纠缠,并进而与台积电(2330.TW)、联电(2303.TW)争抢订单.

路透尚无法立即联系上茂德发表相关评论.

路透此前报导,根据银行业人士透露,除了Global Foundry之外,本地厂商联电(2303.TW)也可能是潜在的买家之一.

茂德股票已暂停交易,并将於3月26日除牌.(完)