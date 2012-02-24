〔美国债市〕2月22日止当周外国央行增持美国公债和机构债--FED

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透纽约2月23日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债和机构债总量增加.
美联储称,2月22日止当周,外国央行持有的美国公债和机构债合计增加64.19亿美元,至3.461万亿(兆)美元.
持仓明细显示,外国央行持有的美国公债上升20.95亿美元,至2.723万亿美元.
外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量增加43.24亿美元,至7,380亿美元.
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外国央行尤其是亚洲国家央行,近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是其中持有美国公债最多的两个国家.
浏览美联储报告全文,请链接:(here).(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
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