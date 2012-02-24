〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透台北2月24日电---台湾央行周五表示,开放三种天期存单申购.今日存单到期金额为226亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行286亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为负182亿台币,累计超额准备为1,913亿台币,加计前期1%的超额准备为3,133亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。