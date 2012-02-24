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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 09:08 BJT

〔全球金市〕金价脱离三个月高位但仍持稳,油价高企提供助力

路透新加坡2月24日电---金价在上日触及三个月高位之後於周五持稳.德国及美国均传来利多经济数据,油价高企也有助於稳固市场人气.

0035GMT时,现货金XAU=小跌0.1%,报每盎司1,777.81美元.本周可望录得逾3%涨幅,为将近一个月的单周最大升幅.

美国期金GCcv1下跌0.4%,报1,779.50美元.

美国及德国的乐观经济数据帮助提振金融市场信心,美股重回全球金融危机之前的高位附近,欧元兑美元周四升至两个半月高位.

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