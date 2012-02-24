〔全球金市〕金价脱离三个月高位但仍持稳,油价高企提供助力

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月24日电---金价在上日触及三个月高位之後於周五持稳.德国及美国均传来利多经济数据,油价高企也有助於稳固市场人气.
0035GMT时,现货金XAU=小跌0.1%,报每盎司1,777.81美元.本周可望录得逾3%涨幅,为将近一个月的单周最大升幅.
美国期金GCcv1下跌0.4%,报1,779.50美元.
美国及德国的乐观经济数据帮助提振金融市场信心,美股重回全球金融危机之前的高位附近,欧元兑美元周四升至两个半月高位.
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。