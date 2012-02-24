〔台湾债市〕10年新券殖利率收於平盘附近,长假前欠缺交投意愿

路透台北2月24日电---台湾10年券101/5发行前交易殖利率周五收於平盘附近.明日起连续四天的长假期,令市场缺乏交投意愿,殖利率仅仅微幅波动,难以指出方向.

交易商指出,虽然盘中台债一度跟随上日美债稍稍走强,但美债亚洲盘10年指标债再度回到2.0%附近,也让台债难以为继.加上小长假前市场趋向避开不确定风险,全日交易清淡,静待下周重新开市.

"下周才是真正决胜负的关键."一证券商交易员称.

不过,交易商认为,目前多空看法为五五波,虽然本周来10年新券殖利率底部看似逐步垫高,空方略胜一筹.但上方1.29-1.30%处一直不乏买盘,10年旧券的殖利率周五亦来到1.28%附近,欲弹不易,下周情势恐仍不脱区间,殖利率波动暂看1.25-1.29%.

美国公债价格周四上涨,因在290亿美元七年期公债标售中,竞标激烈,引发债市的广泛买盘,使指标公债收益率低於2%.指标10年期公债US10YT=RR价格涨5/32,收益率报1.98%,较周三尾盘低近2个基点.稍早价格下跌13/32,收益率约报2.05%.

台湾股市周五收升0.28%,加权股价指数.TWII走高22.04点,报7,959.34点.[.TWCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -0.40 0.9350 0.9350-0.9350 0.5

10 101/5 A01105=TWO -0.20 1.2768 1.2734-1.2790 215.5

除长假因素外,下周包括欧洲LTRO(长天期再融通操作)、美国PMI等重要数据将发布,也令市场观望气氛浓厚,交易商预估至10年新券下周六(3日)补交易日标售前,市场将偏向谨慎以对.

"现在波动幅度愈来愈小,都快打瞌睡了."一大型金融机构交易员说.

10年新券多空表态下周仅剩四个交易日,标售在即加上长假因素,亦波及长短券市况同步趋冷,只见零星交易.至於标售结果,交易员认为第一季补券需求仍在,买盘持续锁定冷券购入,去化资金的筹码面因素将不至让 得标利率大幅走高,结果将待标售结果印证.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2856

5 101/1 A01101=TWO 0.9350

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)