《热点透视》欧盟执委会预测欧元区经济将衰退,但最新数据指向回升

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 戴素萍

路透伦敦2月23日电---预测都会有时间差,尤其是像欧盟执委会这类大型机构所做的预测.等到执委会汇编、计算、权衡,最终在周四公布将其预测调降至衰退时,数据已开始指向另一个方向.

执委会的预测要比去年11月来得黯淡.那时其预测2012年欧元区国内生产总值(GDP)成长0.5%.现今则预估将萎缩0.3%.但若不是欧元区二线国家经济成长前景依旧很糟,危机再起的风险很高,去年所谓的疲软时期看来也在消失.

德国Ifo机构公布其2月企业信心指数连续第四个月上扬,来到去年7月以来最佳水准.德国企业对当前情况和未来六个月前景的评估双双高於其长期均值.Ifo对出口前景的评论是"预期会有正面的动能".

在英国则证实贸易有健康好转.英国工业联盟(CBI)公布,英国制造业者预期未来三个月"产出成长稳健",出口订单显示在更广泛的生产方面也有"类似的上扬".英国有半数的出口是销往欧洲.欧洲需求必定有所改善.

但这些都不是意味着欧元区危机已经结束.执委会有关2012年希腊、葡萄牙、意大利和西班牙的GDP预估将下滑4.4-1%之间看来也有理由.那些饱受衰退所苦的二线国家,其财政仍将脆弱,危机重燃的风险很高.不过最新迹象显示,即使二线国家孱弱,欧洲核心国家证明还是有能力继续做生意和进行贸易.

对全球经济和市场而言则颇有含义.如果欧洲的情况比大家担心的要来得好,那麽全球油价的上涨就有道理可言.全球经济成长和通胀都将倾向於走强.决策者需要把这点纳入考量.执委会虽预测会衰退,但却预估欧元区2012年通胀率为2.1%,略高於欧洲央行的目标.(完)