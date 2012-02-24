〔美国个股〕苹果与中国唯冠的iPad商标法律战蔓延至美国

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透2月23日电---唯冠与苹果(AAPL.O)在中国的iPad商标之争,已经蔓延到苹果的家乡美国,唯冠旗下分支在加州控告苹果向其购买iPad商标时运用诈欺手段.
唯冠国际(0334.HK)旗下一家公司已经在中国多处司法辖区控告苹果,并要求禁止iPad在中国销售.
上周,唯冠电子及唯冠科技在加州圣塔克拉拉郡提出告诉,将他们的iPad商标之争带到矽谷.
唯冠指控苹果设立一个"特殊目的"实体--IP Application Development(IPAD),由这家公司向唯冠买下iPad的商标名称,藉以隐匿苹果在此事件中的角色.
诉状中指出,唯冠指控IPAD的律师不断重申该商标不会用来与唯冠竞争,但却拒绝说明为何需要取得iPad商标.
苹果周四不愿对此做出回应.此前苹果已经表示唯冠拒绝遵守一项有多年之久的协议.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。