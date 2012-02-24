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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 11:10 BJT

《外汇动态》美元/韩元囿於窄幅区间,因抛买力道交错

0246GMT--交易员表示,美元/韩元KRW=KFTC在跳空下跌後,囿於窄幅区间,因出口商和进口商在约1,125左右的水准进行拉锯.

美元/韩元小跌0.4%至1,124.6,此前开盘报1,124.3,其交投区间为1,124.0至1,125.7.

"企业的买卖盘力道势均力敌,银行间市场人士没有操作的空间.欧元是关键角巴,但我不认为美元/韩元会突破支撑位1,120,即使欧元进一步上涨,"一国外银行资深交易员表示.(完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

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