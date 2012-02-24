〔台湾债市〕RP利率勉力持稳,月底紧缩效应发威令分配不均

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透台北2月24日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五勉力持稳,月底作帐紧缩效应发威,见寿险及投信自市场抽钱,整体供应趋紧,各家资金状况不一,但暂时未影响RP利率维持在既有区间.
资金调度人士指出,尾盘虽有少量余钱回流,但承作天期倾向落短,预料收假後的第一个交易日,月底资金需求达到高峰,加上旬底银行调度操作较为保守,恐使调度更加困难.
不过,交易商表示,下周央行到期存单明显增加,总额约有9,718.8亿台币,待月底与债券交割等紧缩因素消化完毕,市场资金供应料会逐渐回稳.
今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%.
下周四(3月1日)有联邦银行(2838.TW)金融债及鸿海(2317.TW)公司债发行,金额分别为15亿及90亿台币.
台湾金融市场下周一及下周二因国定假市休市,而下周六(3月3日)将补行上班.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。