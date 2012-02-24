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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 11:55 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘持稳,未能守在9,600点上方

路透东京2月24日电---日本股市日经指数周五早盘持稳,守在略低於9,600点水准,本月以来已大涨9%,有望创下20年来2月最大涨幅.

全球股市受到美国连串强劲数据、欧洲央行大量流动性挹注、日本及英国央行进一步放宽政策等消息激励.日经指数今年以来已大涨13.5%.

Securities Japan首席市场分析师Masayuki Otani指出,投资人及基金惜售,因这波涨势似乎还有持续的空间.

"日经指数涨势是正面迹象,因投资人正在买回去年遭大举抛售的股票,投资人每天轮替标的类股,像是钢铁股及金融股,"他称.

日经指数早盘收平,报9,597.19点,稍早曾高见9,636.40,为六个半月高点.早盘成交量为过去90天全日均量的77%.

东证股价指数.TOPX涨0.2%,至831.20点.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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