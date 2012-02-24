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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 13:30 BJT

《外汇动态》美元/日圆上涨,因日本进口商买进

0516GMT--一主要日系银行交易商表示,美元/日圆和欧元/日圆上涨,因日本进口商买进.

"进口商一直有零星的美元/日圆和欧元/日圆的日圆卖盘,"他表示.

该名交易商称,一些日本出口商卖出美元/日圆,不过在80.60日圆左右有一些停损买盘.

美元/日圆JPY=升0.4%至80.31日圆.

欧元/日圆EURJPY=R上涨0.4%至107.38日圆. (完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

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