〔台湾央行〕共发行280亿台币存单,发行余额增加54亿

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透台北2月24日电---台湾央行周五公布,今日共发行280亿台币存单,相较存单到期金额226亿,存单发行余额增加54亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期230亿台币,利率为0.87%;91天期32亿台币,利率为0.93%;182天期18亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行286亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,869.8亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为负138亿台币,累计超额准备为1,936亿台币,加计前期1%的超额准备为3,156亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。