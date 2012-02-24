〔台湾央行〕共发行280亿台币存单,发行余额增加54亿

路透台北2月24日电---台湾央行周五公布,今日共发行280亿台币存单,相较存单到期金额226亿,存单发行余额增加54亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期230亿台币,利率为0.87%;91天期32亿台币,利率为0.93%;182天期18亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行286亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,869.8亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为负138亿台币,累计超额准备为1,936亿台币,加计前期1%的超额准备为3,156亿台币.(完)