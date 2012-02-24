〔半导体产业〕茂德称美商Global Foundries将接手消息纯属媒体臆测(更新版)

(新增公司方及分析师说法)

路透台北2月24日电---针对本地媒体报导称,全球第三大晶圆代工厂--美商Global Foundries将接手台湾动态随机存取记忆体厂商--茂德5387.TWO,茂德周五回应表示,此消息纯属媒体臆测.

陷入财务困境且即将在3月下旬下市的茂德,中午发布公告做上述表示.此外,Global Foundries则表示,不回应市场传闻.

据台湾电子时报报导,此项交易范围涵盖茂德中科12寸晶圆厂及打折後的债务额度,有业者预估成交价在200-300亿台币.

报导并引述半导体业者说法称,Global Foundries已初步与茂德及债权银行达成协议,虽然之前一直传出债权银行对570亿台币债务的一半以债作股不同意,但结果应与此差距不远.

报导还称,未来若Global Foundries全面接手茂德,此举将有助於摆脱韩国三星电子(005930.KS)的纠缠,并进而与台积电(2330.TW)、联电(2303.TW)争抢订单.

台湾工银证券分析师尤天弘认为,"Global Foundries在亚太地区,只有新加坡有厂,更接近中国的地方是没有厂的,所以其实入主茂德有一定的合理性.但是不一定会发生."

台湾全体银行对茂德持有570亿台币的债权.资本高度密集的DRAM产业,厂商多向银行借入大额资金,但近年DRAM价格迟迟无法回升,令厂商亏损持续扩大.

茂德去年6月底向银行借贷的利息无法缴出後,便委托财务顾问--安侯建业联合会计师事务所(KPMG台湾)协调茂德与银行团谈判,并希望引入策略投资人对股权的投资.

两位熟悉相关交易人士先前向路透表示,两家策略投资人将在本月完成对茂德的实地查核,锁定标的为该公司位於中部科学园区的12寸晶圆厂设备.[ID:nCT0504641]

茂德股票已暂停交易,并将於3月26日除牌.(完)