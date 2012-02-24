〔表格〕台股外资及陆资小幅买超12.87亿台币,转卖为买

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透台北2月24日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股小幅买超12.87亿台币,转卖为买,上交易日修正後为卖超55.95亿.
三大法人今日合计卖超14.95亿台币,上交易日修正後为卖超61.00亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
2/24 +12.87 -15.93 -11.89 -14.95
2/23 -55.95r -8.58r +3.53r -61.00r
2/22 +57.54 +6.86 -3.36r +61.04r
2/21 -8.22 -6.33 -4.49r -19.04r
2/20 +11.00 +4.28 +5.57r +20.85r
2/17 +80.96 -3.95 -15.00 +62.02r
2/16 -13.04 -15.72 -4.14r -32.90r
2/15 +99.21 +22.29 -10.67r +110.83r
2/14 +22.69 -16.68 -1.42r +4.59r
2/13 -43.76r +18.86 -8.01r -32.90r
2/10 -32.07r -7.40 -11.28r -50.75r
2/9 +45.25 +10.86 -1.75r +54.35r
2/8 +113.90 +21.91 +3.28r +139.09r
2/7 +65.04 +4.12 -6.74r +62.42r
2/6 +34.74 -3.74 +3.87r +34.87r
2/4 -15.79 +8.88 +7.17r +0.26r
2/3 +9.50 +20.31 -1.31r +28.50r
2/2 +66.92r +16.76 -2.20r +81.48r
2/1 -3.24 +12.70 -4.33r +5.13r
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本月累计 +447.56 +69.49 -63.16 +453.89
月份 外资 自营商 投信 合计
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
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