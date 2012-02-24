〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收涨,长假前交投气氛保守缺乏方向

路透台北2月24日电---台币兑美元TWD=TP周五微幅收涨1.4分,尽管台股与亚币走扬,但全球经济复苏前景堪忧,加上面对长假在即的不确定性,除见出口商零星抛汇外,外商买卖皆有,缺乏方向一致性,导致台币汇价陷入区间狭幅盘整.

欧元升势凌厉并触及两个半月高位,但亚币盘初走升後又再度拉回整理.汇银人士表示,欧元此波涨势并不代表欧元区经济前景已有改善,而是欧元/美元为空头回补而引发的上涨行情,此前受欧债拖累令欧元空仓曾创下纪录高位.

"央行也了解这点,所以台币走势才会如此平稳,"一位外商银行交易人士表示.

交易人士指出,如同其他以出口导向的亚洲国家,台币强势并不利於出口,尤其台湾目前经济复苏脚步依旧迟缓,下周台币交投先看29.45-29.65元间,并将关注欧洲央行LTRO(长天期再融通操作)、美国PMI等重要经济数据发布以寻觅方向.

台币兑美元周五收在29.582元,与前一周相比无太大变动,仅微幅升值0.1分;累计今年以来台币已升值逾2.39%,因此前国际热钱回流亚洲市场.

台湾金融市场下周一及周二因国定假市休市,而下周六(3月3日)将补行上班.

台股加权指数.TWII周五小幅收涨0.28%,至7,959.34点;外资及陆资在台股小幅买超12.87亿台币,转卖为买,上交易日修正後为卖超55.95亿.[ID:nCT0436812]

新兴亚洲货币周五大多上涨,受助于美国和德国的数据强劲,泰铢THB=有望录得近一个月来最佳周度表现,得益於日本公司的洪灾保险偿付等资金流入.[EMRG/SGCN]

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