〔新债招标〕奇美实业60亿台币公司债未标出--消息

路透台北2月24日电---三位消息人士周五表示,全球最大丙烯-丁二烯-苯乙烯共聚合物(ABS)制造商--奇美实业取消了60亿台币五年期公司债的定价作业,原因不明.

一证券承销商主管称,客户期待的利率与奇美公司方出现落差,可能是导致公司债停止标售的原因.由於市场对奇美集团相关企业奇美电(3481.TW)债务有疑虑,因此要求给予较高的风险贴水.

另一证券商承销人员则表示,本次奇美标售公司债的用途是借新还旧.依照还款时程,要到5月底才有资金需求,因此奇美最迟在3月底前,还是可以重启标售作业.

路透稍早曾报导,奇美这次标售公司债,是以要求三家证券商各自筹组承销团,且采单一利率报价的方式投标,而非业界惯於使用的荷兰标.[ID:nCT0435702]

由於亏损连连,奇美电为因应即将到期的贷款向台湾政府寻求协助.在经济部出面指导下,银行团已对债权债务协商方案达成共识.[ID:nCT0434352]

奇美在中华信评的评等为"twA+".(完)