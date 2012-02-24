〔表格〕外资在韩国股市买超1,613亿韩元

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透首尔2月24日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,613亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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2月24日 161.3 -89.5 -68.0
2月23日 -14.2 -242.2 238.1
2月22日 310.2 -242.4 -16.3
2月21日 129.1 -306.7 180.6
2月20日 164.3 -263.6 66.6
2月17日 262.4 -54.0 -302.9
2月16日 -53.7 -348.3 417.9
2月15日 243.5 -53.6 -341.2
2月14日 20.9 69.9 147.9
2月13日 168.3 -89.8 -178.6
2月10日 88.3 -280.6 319.5
2月 9日 105.3 -98.9 44.5
2月 8日 395.8 15.5 -405.8
2月 7日 364.9 -76.6 -254.4
2月 6日 176.6 -38.8 -146.0
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本月以来 3,839.8 -2,885.7 -910.4
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今年以来 10,145.8 -2,525.7 -6,545.3
------------------------------------------------- (完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
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其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。