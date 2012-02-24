〔表格〕台湾1月M2年增率升至5.22%,因春节资金需求强及外资汇入

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透台北2月24日电---台湾央行周五公布,1月货币总计数M2年增率升至5.22%,因1月适逢春节资金需求较强,加以外资呈现净汇入.
2012年央行设定M2年增率目标区间2.5-6.5%,与去年相同.
货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.
以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%):
M2 M1A M1B
2012年
1月 5.22 4.22 3.86
2011年
12月 5.01 5.85 3.51
11月 5.07 6.37 4.22
10月 5.54 7.50 5.12
9月 5.85 8.84 6.28
8月 6.16 9.45 7.44
7月 6.18 7.30 7.60
6月 5.99 6.72 8.06
5月 6.14 6.92 8.00
4月 5.88 8.73 8.17
3月 5.97 10.08 9.22
2月 6.12 8.37 9.40
1月 5.59 11.11 9.35 (完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
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