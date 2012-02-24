〔台湾货币市场〕短率略显趋升压力,但央行调节下午後转为宽松(更新版)

(新增央行发行存单以及拆款收盘等细节)

* 央行收存单不特别积极

* 午後转为宽裕

记者 高洁如

路透台北2月24日电---台湾银行间短期利率周五隐有上涨压力,由於存单到期量少,银行操作保守,上午市场资金偏紧.不过在央行调节下,午後资金转为宽裕,资金先紧後松.

交易人士表示,上午的市场资金相当紧俏,尤其是票券商深恐资金不足,以偏高的利率做拆入及短票,将短率水位拱高.只不过,央行今日存单收受并不算很积极,午後有不少游资出笼,令资金情势逆转转松.

拆款中心的报价显示,一周的拆款利率高位0.78%,较上日升2基点.不过市场短钱很多,隔夜拆款利率高位未升反跌.

"中午以後大概央行收的少,所以钱一下子跑出来,有人要丢钱竟然就没有人要了."一公股大型银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.408%,上日为0.405%;区间在0.299-0.73%,上日在0.299-0.74%.

2-7天拆款利率在0.392-0.78%,上日在0.395-0.76%.

台湾金融市场下周一及下周二将因"二二八"连续假期(2月25-28日)休市,而下周六(3月3日)将补行上班,当日亦为本提存期最後一个营业日.

**发票量不大**

短票方面,票券商指出,尽管银行间资金有些分配不均,且长假前调度较保守,但短票发行量增加幅度不算太大,藉由法人承做,以及前日预框(预定)拆款,在中午时缺口都可补齐.

对於下周市况,票券商表示,月初发行量较偏淡,加以央行存单到期量近1兆台币,市况有望回复宽松.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.87-0.88%,同上日.大型银行的短票利率部分成交在0.89%.

今日央行存单到期226亿台币,发行280亿台币,发行余额增加54亿[TW/MMTCN]

下周央行存单到期共9,718.8亿台币,依序为周三2,165亿、周四1,906亿、周五3,603.8亿、周六2,044亿.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为71亿台币,至下周二累计超额准备为2,291亿台币,加计前期1%的超额准备为3,511亿台币.

**RP利率持平勉力持稳**

债市同业附买回(RP)利率则是勉力持稳,月底作帐紧缩效应发威,见寿险及投信自市场抽钱,整体供应趋紧,各家资金状况不一,但暂时未影响RP利率维持在既有区间.

资金调度人士指出,尾盘虽有少量余钱回流,但承作天期倾向落短,预料收假後的第一个交易日,月底资金需求达到高峰,加上旬底银行调度操作较为保守,恐使调度更加困难.

不过,交易商表示,下周央行到期存单明显增加,总额约有9,718.8亿台币,待月底与债券交割等紧缩因素消化完毕,市场资金供应料会逐渐回稳.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%.

下周四(3月1日)有联邦银行(2838.TW)金融债及鸿海(2317.TW)公司债发行,金额分别为15亿及90亿台币.(完)