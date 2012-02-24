〔亚洲橡胶〕2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透2月24日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 3月 323.0 110 324.0 1
* 4月 325.6 150 326.0 46
* 5月 331.1 307 330.6 10
* 6月 334.5 474 334.5 21
* 7月 337.8 4512 337.7 319
* 8月 339.9 4715 339.9 472
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
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