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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 18:46 BJT

〔亚洲橡胶〕2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月24日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 3月 323.0 110 324.0 1

* 4月 325.6 150 326.0 46

* 5月 331.1 307 330.6 10

* 6月 334.5 474 334.5 21

* 7月 337.8 4512 337.7 319

* 8月 339.9 4715 339.9 472

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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