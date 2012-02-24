〔国际油市〕柴油裂解价差创四个月新低,料於近期获欧洲方面支撑

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月24日电---亚洲柴油裂解价差跌至每桶16美元下方,为四个月来首见,不过产业消息人士指出,可望很快获得欧洲方面的些许支撑.
3月柴油较迪拜原油裂解价差下跌0.85美元至每桶15.30美元,根据路透数据,此为10月12日以来新低.
多位产业消息人士表示,尽管近期需求受到原油价格上涨影响,导致买家不愿进入现货市场,但市场可望回升,因韩国有多家炼厂预定於3月进行维修.
"若观察互换曲线,只有近月仍处於正价差,但远月若非持平就是呈现逆价差,因此市场稍晚料获得支撑."一名亚洲炼厂消息人士表示.
该名消息人士进一步指出,从套利来看,将亚州船货运往欧洲看来更加有利,且可能不久後就让交易商获利.
3月柴油裂解价差跌0.85美元至每桶15.30美元.航煤裂解价差下跌0.80美元至每桶16.23美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 137.08 137.48 137.28 136.33 0.95 0.70
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 136.22 136.62 136.42 135.45 0.97 0.72
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 137.12 137.52 137.32 136.31 1.01 0.74
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 137.72 138.12 137.92 136.91 1.01 0.74
3月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 136.10 135.40 0.70 0.52
4月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 136.39 135.61 0.78 0.58
(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。