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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 19:00 BJT

〔国际油市〕柴油裂解价差创四个月新低,料於近期获欧洲方面支撑

路透新加坡2月24日电---亚洲柴油裂解价差跌至每桶16美元下方,为四个月来首见,不过产业消息人士指出,可望很快获得欧洲方面的些许支撑.

3月柴油较迪拜原油裂解价差下跌0.85美元至每桶15.30美元,根据路透数据,此为10月12日以来新低.

多位产业消息人士表示,尽管近期需求受到原油价格上涨影响,导致买家不愿进入现货市场,但市场可望回升,因韩国有多家炼厂预定於3月进行维修.

"若观察互换曲线,只有近月仍处於正价差,但远月若非持平就是呈现逆价差,因此市场稍晚料获得支撑."一名亚洲炼厂消息人士表示.

该名消息人士进一步指出,从套利来看,将亚州船货运往欧洲看来更加有利,且可能不久後就让交易商获利.

3月柴油裂解价差跌0.85美元至每桶15.30美元.航煤裂解价差下跌0.80美元至每桶16.23美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 137.08 137.48 137.28 136.33 0.95 0.70

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 136.22 136.62 136.42 135.45 0.97 0.72

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 137.12 137.52 137.32 136.31 1.01 0.74

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 137.72 138.12 137.92 136.91 1.01 0.74

3月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 136.10 135.40 0.70 0.52

4月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 136.39 135.61 0.78 0.58

(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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