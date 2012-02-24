〔欧洲金融〕三年期融资操作後,ECB无需采取进一步行动-管委诺沃特尼

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透维也纳2月24日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五表示,ECB内部的普遍氛围显示,需要观察两度进行的三年期超低利率融资操作的影响,而他个人认为没有必要进一步提供三年期融资.
"我认为整体ECB管理委员会的氛围显示,我们已经设立非常明确的措施,现在应该等待并观察这些措施的影响.我个人认为目前没有必要采取进一步行动."诺沃特尼在一场对记者的演说中表示.(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
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