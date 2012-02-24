〔欧洲金融〕三年期融资操作後,ECB无需采取进一步行动-管委诺沃特尼

路透维也纳2月24日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五表示,ECB内部的普遍氛围显示,需要观察两度进行的三年期超低利率融资操作的影响,而他个人认为没有必要进一步提供三年期融资.

"我认为整体ECB管理委员会的氛围显示,我们已经设立非常明确的措施,现在应该等待并观察这些措施的影响.我个人认为目前没有必要采取进一步行动."诺沃特尼在一场对记者的演说中表示.(完)