〔国际油市〕亚洲石脑油价格维持在10个月高点,跨月价差持坚

路透新加坡2月24日电---亚洲石脑油价格周五维持在10个月高位,4月上半月及5月上半月的跨月价差仍维持在每吨20美元之上,显示市况强劲.

听闻至少有两个韩国买家在本周通过私下协商购入4月上半月船货,另外台塑集团、湖南石油化学、Titan以及三井化学以高额溢价买进4月上半月的约23万吨石脑油.

热络的船货买需吸引了至少65万吨来自美国、摩洛哥、俄罗斯、意大利等地於3-4月间运抵亚洲的石脑油.

交易商估计,当中多数船货将在4月上半月到港.

"按这样的水平,亚洲4月供给短缺可能不会那麽严重,4月短缺的数量可能在20万吨,甚至更少."

若未计入西方进口至亚洲的船货,3月亚洲供给缺口估计多达77万吨.

汽油裂解价差回升,幅度小於3%,因布兰特原油价价格走强损及利润空间,甚至可能侵蚀未来需求,尽管需求看来稳健.

日本公开规格4月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨1.00美元至每吨1,080美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌6.28美元,至每吨升水150.38美元,此为2月9日报147.08美元以来最低.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨1.09美元至五日高位每桶14.86美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK上涨0.23美元至每桶8.75美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1079.50/1080.50 1079.00 +1.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 117.79/117.89 117.73 +0.11

97号现货汽油GL97-SIN 137.25/137.35 136.10 +1.20

95号现货汽油GL95-SIN 134.56/134.66 133.41 +1.20

92号现货汽油GL92-SIN 132.65/132.75 131.50 +1.20

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.81/14.91 13.77 +1.09(完)