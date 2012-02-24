〔伦敦美债〕公债价格下跌,因股市料将小幅开高

路透伦敦2月24日电---美国公债周五在欧洲市场下跌,因股市前景看俏打压低收益资产的胃纳,但供给进入清淡期以及希腊疑虑料将限制公债的近期跌势.

美债期货TYv1跌7/64至131-03/32,指标10年期公债收益率(殖利率)上涨0.5基点至2.0017%,因美国股票指数期货预示美股将小幅开高.

市场人士表示,主导今日美债走势的要因料为股市表现,而非今日稍晚公布的美国房市数据.

"价格走势预料将比较不受今日公布的数据影响,因今日公布者多为二线数据,而比较大的影响因素料为股市表现."Monument Securities策略师Marc Ostwald表示.

"随着时间即将进入第一季的最後一个月,几个重大问题在於:股市是否会开始受到成长疑虑所打压?或者股市投资人是否决定开始了结获利?无论是哪种状况,股市大抛盘可能会提供美债些许支撑.

多位交易商指出,由於2月底前新债供给有限,美债价格可能由此获得些许支撑.

"本月余下时间内已经没有新债标售,而月底的技术因素可能对债市有利.今日稍晚也将有长天期债券的回购,因此供给问题已经不在议程上,看来市况不错."一名伦敦交易商表示.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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