〔国际油市〕亚洲燃料油市场走疲,3月/4月价差本周二度跌破每吨5美元

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月24日电---亚洲燃料油市场周五走弱,回吐过去两个交易日的多数涨幅,近月跨月价差本周二度跌破每吨5美元.
多位交易商表示,市场近期方向不明,因固定价格水准不断上升,导致买气遭到瓦解,从寻求买进直馏燃料油的中国小型炼厂到需要买进船用重油的航运商的买需皆不振.
指标180cst燃料油现货价格连续第三个交易日触及逾三年高点,来到每吨750.25美元,受到全球原油指标价格上涨的推助,其中布兰特原油近月4月合约在亚洲收盘时已经突破123.95美元的10个月高点.
"需求基本面仍旧强劲,但高价格又抑制需求,令市场饱受折磨,导致市场如此长时间的承压."一名驻新加坡的西方交易商表示.
"另外还有Litasco持续不断的空头操作,使得价格被压得极低."
近月跨越价差跌至每吨4.63美元,周四报5.00美元,交易量更进一步萎缩至不到20万吨,反映市况走弱;近月合约自1月底以来已经暴跌近70%.
3月燃料油裂解价差走阔0.87美元至贴水6.46美元.4月裂解价差回软0.43美元,报每桶贴水6.17美元.
180-cst燃料油上升5.02美元至每吨750.13美元;380-cst品级燃料油上升4.60美元至736.80美元,连续第三日改写2008年7月以来的高位.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 750.00 750.25 750.13 745.10 5.02 0.67
现货380CST燃料油 FO380-SIN 736.60 737.00 736.80 732.20 4.60 0.63
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 743.00 745.00 744.00 740.00 4.00 0.54
380CST船用燃料油升水 6.40 8.00 7.20 7.80 -0.60
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.90 6.20 6.05 6.35 -0.30 -4.72
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.30 4.60 4.45 5.25 -0.80 -15.24 (完)
--编译 张明钧;审校 张涛
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。