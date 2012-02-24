〔国际油市〕亚洲燃料油市场走疲,3月/4月价差本周二度跌破每吨5美元

路透新加坡2月24日电---亚洲燃料油市场周五走弱,回吐过去两个交易日的多数涨幅,近月跨月价差本周二度跌破每吨5美元.

多位交易商表示,市场近期方向不明,因固定价格水准不断上升,导致买气遭到瓦解,从寻求买进直馏燃料油的中国小型炼厂到需要买进船用重油的航运商的买需皆不振.

指标180cst燃料油现货价格连续第三个交易日触及逾三年高点,来到每吨750.25美元,受到全球原油指标价格上涨的推助,其中布兰特原油近月4月合约在亚洲收盘时已经突破123.95美元的10个月高点.

"需求基本面仍旧强劲,但高价格又抑制需求,令市场饱受折磨,导致市场如此长时间的承压."一名驻新加坡的西方交易商表示.

"另外还有Litasco持续不断的空头操作,使得价格被压得极低."

近月跨越价差跌至每吨4.63美元,周四报5.00美元,交易量更进一步萎缩至不到20万吨,反映市况走弱;近月合约自1月底以来已经暴跌近70%.

3月燃料油裂解价差走阔0.87美元至贴水6.46美元.4月裂解价差回软0.43美元,报每桶贴水6.17美元.

180-cst燃料油上升5.02美元至每吨750.13美元;380-cst品级燃料油上升4.60美元至736.80美元,连续第三日改写2008年7月以来的高位.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 750.00 750.25 750.13 745.10 5.02 0.67

现货380CST燃料油 FO380-SIN 736.60 737.00 736.80 732.20 4.60 0.63

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 743.00 745.00 744.00 740.00 4.00 0.54

380CST船用燃料油升水 6.40 8.00 7.20 7.80 -0.60

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.90 6.20 6.05 6.35 -0.30 -4.72

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.30 4.60 4.45 5.25 -0.80 -15.24 (完)