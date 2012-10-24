版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 11:34 BJT

〔日本股市〕早盘收低,可能终结连续七日涨势

路透东京10月24日电---日本股市日经指数.N225周三早盘收低,因美国企业财报欠佳,引发投资人将出口类股获利了结,但中国数据优于预估限制了日经跌幅.

夏普(6753.T)逆势上涨,此前日经报导夏普将开始在中国销售与鸿海(2317.TW)共同研发的一款智能手机.夏普股价大涨4.5%,是主板交投最活络的个股.

日经指数早盘收低0.3%,报8,983.27点,但仍守在25日移动均线8,872.59的上方.

东证股价指数.TOPX下跌0.5%至745.94点,早盘成交量为90日均量的52.7%.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐