〔日本股市〕早盘收低,可能终结连续七日涨势

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透东京10月24日电---日本股市日经指数.N225周三早盘收低,因美国企业财报欠佳,引发投资人将出口类股获利了结,但中国数据优于预估限制了日经跌幅.
夏普(6753.T)逆势上涨,此前日经报导夏普将开始在中国销售与鸿海(2317.TW)共同研发的一款智能手机.夏普股价大涨4.5%,是主板交投最活络的个股.
日经指数早盘收低0.3%,报8,983.27点,但仍守在25日移动均线8,872.59的上方.
东证股价指数.TOPX下跌0.5%至745.94点,早盘成交量为90日均量的52.7%.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。