主要国家经济指标预测--3月26日****

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透3月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0800 意大利消费者信心指数 3月 93.7 94.2
0800 德国Ifo企业景气判断指数 3月 109.6 109.6
现况指数 117.0 117.5
预期指数 102.6 102.3
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 2月 -- 正0.22
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 2月 +1.2% +2.0%
2100 韩国消费者信心指数 3月 -- 97.0
-- 美国建筑许可年率(万户) 2月修正值 -- 71.7
3月26-30日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 +0.3% +0.6%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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3月23日(五)
0001 英国Nationwide消费者信心指数 2月 44 --
0745 法国企业景气指数 3月 96 93
0900 意大利零售销售(较前月) 1月 +0.7% --
(较上年同期) -0.8% --
1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.6% +2.7%
央行核心CPI(较前月) +0.4% +0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.2%
1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 31.3 32.5
1430 美国ECRI一周领先指标 3月16日当周 125.7 --
3月25日(日)
2145 新西兰进口(亿新西兰元) 2月 34.3 36.5
出口(亿新西兰元) 35.9 40.1
月度贸易收支(亿新西兰元) 顺差1.61 顺差1.53
年度贸易收支(亿新西兰元) 顺差6.2 顺差6.1
(完)
--整理 龚芳/王洋;审校 郑茵
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
国际镍业研究组织：INSG 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT