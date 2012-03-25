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亚洲 | 2012年 3月 26日 星期一 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--3月26日****

路透3月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0800 意大利消费者信心指数 3月 93.7 94.2

0800 德国Ifo企业景气判断指数 3月 109.6 109.6

现况指数 117.0 117.5

预期指数 102.6 102.3

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 2月 -- 正0.22

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 2月 +1.2% +2.0%

2100 韩国消费者信心指数 3月 -- 97.0

-- 美国建筑许可年率(万户) 2月修正值 -- 71.7

3月26-30日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 +0.3% +0.6%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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3月23日(五)

0001 英国Nationwide消费者信心指数 2月 44 --

0745 法国企业景气指数 3月 96 93

0900 意大利零售销售(较前月) 1月 +0.7% --

(较上年同期) -0.8% --

1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +2.6% +2.7%

央行核心CPI(较前月) +0.4% +0.3%

(较上年同期) +2.3% +2.2%

1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 31.3 32.5

1430 美国ECRI一周领先指标 3月16日当周 125.7 --

3月25日(日)

2145 新西兰进口(亿新西兰元) 2月 34.3 36.5

出口(亿新西兰元) 35.9 40.1

月度贸易收支(亿新西兰元) 顺差1.61 顺差1.53

年度贸易收支(亿新西兰元) 顺差6.2 顺差6.1

(完)

--整理 龚芳/王洋;审校 郑茵

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