〔欧元区金融〕ECB尚未详细讨论退出危机措施的策略--执委(更新版)

(新增细节)

* 称未详细研究自非常规措施退出的策略

* 密切监控油价上涨,但通胀预期受控

* 未来几季经济产出将复苏

路透西班牙马拉加3月23日电---欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)周五表示,央行尚未详细考虑如何撤除危机支援措施,并称当前通胀预期仍受控.

冈萨雷斯-帕拉莫在参加马拉加大学的一场活动时表示,欧洲央行尚未计画又一轮的三年期长期再融资操作(LTRO).该央行始终在考虑如何让政策正常化,但细节尚未讨论.

"欧洲央行在推出任何非常规措施时,始终在思考退出的策略...我们仍在观察三年期融资的效果,并未思考退出策略的细节."冈萨雷斯-帕拉莫告诉记者.

他并表示欧洲央行正密切关注原材料价格的上涨,以视其可能对欧元区的通胀有何影响.

"这是可能导致通胀上升的风险之一,因此我们正密切关注原材料价格的上涨.不过通胀预期中期来说仍然受控."

冈萨雷斯-帕拉莫对于欧元区经济活动前景也有信心,表示由于欧洲和欧洲央行的措施已缓解了金融市场动荡,欧元区当前的状况比几个月前好得多.冈萨雷斯-帕拉莫即将在5月底离开现职.

"经济活动在较低的水平趋稳.但正在趋稳,我们有信心未来几季将看到活动复苏."他说.(完)