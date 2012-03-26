美国与加拿大经济指标预测--3月26日-4月2日****

欧洲汇市：英镑本周料录得一个月来最强周线涨幅
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透3月26日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------3月26日当周-------------------------------
3月26日(一)
-- 美国建筑许可年率(万户) 2月修正值 -- 71.7
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 2月 -- 正0.22
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 2月 +1.0% +2.0%
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 3月 -- 17.8
3月27日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月24日当周 -- +0.9%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月24日当周 -- +3.6%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 1月 -3.8% -4.0%
经季节调整房价指数(较前月) -0.2% -0.5%
未经季节调整房价指数(较前月) -0.7% -1.1%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 3月 70.0 70.8
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 3月 -- 20
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 3月 -- 22.8
3月28日(三)
1100 美国抵押贷款指数 3月23日当周 -- 681.9
再融资指数 -- 3,603.5
1230 美国耐久财(耐用品)订单 2月 +3.0% -3.7%
扣除运输的耐久财订单 +1.7% -3.0%
扣除国防的耐久财订单 +1.8% -4.3%
扣除飞机的非国防资本财订单 +2.0% -3.9%
3月29日(四)
1230 美国企业获利 第四季 +2.3% +2.7%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 2月 -- +1.0%
(较前月) +0.4% +0.3%
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季终值 +3.0% +3.0%
GDP隐性平减指数 +0.9% +0.9%
最终销售 +1.1% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.2%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月24日当周 35.0 34.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.5
续请失业金人数(万人) 3月17日当周 335 335.2
2000 加拿大预算(亿加元) 1月 -- 赤字3.5
3月30日(五)
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 +0.1% +0.4%
1230 美国个人所得 2月 +0.4% +0.3%
个人支出 +0.6% +0.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +1.9%
实质个人支出 -- 持平
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 63.0 64
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月 74.6 74.3
现况指数 84.5 84.2
预期指数 68.0 68
1430 美国ECRI一周领先指标 3月23日当周 -- 125.7
--------------------------------4月2日当周-----------------------------------
4月2日(一)
1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 51.8
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 53.8 52.4
物价分项指数 63.0 61.5
1400 美国建筑支出 2月 +0.7% -0.1% (完)
--编译 戴素萍;审校 吴云凌
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3