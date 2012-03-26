〔背景资料〕美国提名金辰勇接任世界银行行长

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透3月23日电---美国总统奥巴马周五提名韩裔美籍、达特茅斯学院校长金辰勇(Jim Yong Kim)出任世界银行行长,接替6月卸任的现任行长佐利克.
世界银行行长需由世行成员国执行董事会批准,其他被提名人还包括尼日利亚(奈及利亚)财长Ngozi Okonjo-Iweala.
世界银行自二次世界大战后成立以来,行长均由美国人出掌.
以下是有关金辰勇的五项资料:
--金辰勇拥有哈佛大学医学院医学士学位和哈佛人类学博士学位.他在2003年获得众人梦寐以求的麦克阿瑟奖.
--金辰勇1959年生于韩国,五岁时与家人移居美国,在爱荷华州Muscatine长大.他的父亲是一名牙医,在爱荷华大学任教.
--他曾是Muscatine中学美式足球队的四分卫,也是班级代表,并是毕业典礼致告别辞的学生代表,在毕业班中成绩名列前茅.
--金辰勇曾是世界卫生组织爱滋病部门的主管.他1990年代中期于秘鲁工作时针对一种抗药结核病开发出一套重要疗法.
--他曾担任Partners in Health (PIH)的常务董事,该机构为海地、秘鲁等地的赤贫社区提供服务.他与哈佛医学院的同窗Paul Farmer共同创办了PIH.该组织的工作因《山外有山》(Mountains Beyond Mountains)一书而广为人知.(完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
齐普拉斯对希腊议员表示，与债权人的关系已经翻过去一页，放款国已经接受希腊的撙节措施应当停止。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)