〔台湾债市〕量缩盘整,因五年增额券未能展开发行前交易

路透台北3月26日电---台湾债市周一呈现量缩盘整格局.受上周五财政部延迟公布第二季发债计画影响,原订今日展开发行前交易的五年增额券101/1R,延后至明日才开张,市场缺乏交投标的,市况冷冷清清.

交易商认为,101/1R将取代10年券101/5成为盘面主流券.明日该券殖利率走势料将受短率与油电价上涨的预期心理牵动.至于美债殖利率近日出现大弹后的技术性修正,料对台债影响轻微.预估明日101/1R发行前交易(when-issued)殖利率区间在0.98-1.02%.

"今天没有主流券,实在没啥好说的,只能等明天了."一证券商交易员称.

财政部上周五罕见地延迟约四小时才公布第二季发债计画.并牵连柜台买卖中心无法在当日公告101/1R的发行前交易时间.柜买中心指出,明日将开始101/1R的发行前交易,令该券的when-issued的天数从13个交易日减少至12个交易日.

美国公债价格周五连续第四个交易日上涨,因对欧洲债务问题的忧虑及担心全球经济增长放缓引发了对公债的需求.指标10年期公债US10YT=TWEB价格涨12/32,至97-28/32,收益率报2.239%,较周四下跌4个基点.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5A01105=TWO -0.30 1.2790 1.2780-1.2829 98.5

今日油电价格双涨的传闻,冲击台股以大跌作收,不过债市的反应却相对轻微.惟交易商认为,还是不能轻忽油电价格调整的影响,一旦幅度确定,债市殖利率还是会有所反应.

"虽然央行的会后声明让市场认为,直到第三季利率都不会变动.不过要小心油电价调整引发通膨疑虑."一票券商交易员说.

油电价格拟大幅调升消息,周一成为掼压台股的主要因素.名列工业用电大户的石化、液晶面板、半导体、水泥等类股纷纷大跌.加权股价指数.TWII下跌108.99点,至7,967.62点,开盘为持平.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2790

5 101/1 A01101=TWO 没有成交

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)