〔台湾汇市〕台币兑美元收创五周低位,出口商抛盘不敌外资汇出

路透台北3月26日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘下跌3.7分,至逾五周以来低位.全球经济增长放缓的担忧持续蔓延,尽管适逢季底出口商有抛汇作帐需求,但仍不敌银行间回补美元、外资汇出的力道.
交易商指出,美国经济温和复苏,资金回流美元避险,虽然逢高不时见到出口商的美元卖盘陆续出笼,但今日外资汇出方向颇为一致,加之台股下挫逾百点且失守8,000大关,促台币逐步走软.
"外资一面倒在买美元,如果突破区间有机会再走一段,"一位本地银行交易人士称.
汇银人士表示,若台币有效站稳29.600元,有望继续往29.7元测试,一来受到美国量化宽松预期消退影响,美元指数转强,再者台币陷入区间盘整已有段时日,交易员多"闷坏了",市场好不容易出现新方向应会积极追价,未来台币有望走出新行情.
不过,市场人士也强调,央行力求汇价持稳及季底出口商有实质抛汇需求之下,一旦台币走跌,跌速应不至于过快,未来将视台股走向为主要指引,预估明日交投先看29.55-29.70元间.
台币兑美元今日收在29.622元,前次收盘低位出现2月16日,报29.635元;另外,台币盘中亦触及2月22日29.630元以来最低.
台湾股市周一收盘下挫1.35%至7,967.62点,表现落后其他亚洲市场;外资及陆资在台股大幅卖超142.01亿台币,结束连续三日买超,上交易日为买超33.43亿.[ID:nST0444496]
新兴汇市中,受朝鲜半岛地缘形势紧张影响,韩元KRW=周一触及两个月低位,领跌多数新兴亚洲货币.随着韩元跌破更多支撑位,交易商也预计该货币将进一步下滑.[EMRG/SGCN]
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--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红